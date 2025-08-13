Китай ответил на санкции ЕС ограничениями против двух литовских банков

Китай ввел ограничения против литовских банков UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas. В министерстве коммерции КНР назвали это ответом на добавление китайских финансовых организаций в 18-й пакет антироссийских санкций.

«Китай принял решение добавить два банка Евросоюза, UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas, в список контрмер, запретив юридическим и физическим лицам на территории Китая осуществлять соответствующие операции и сотрудничать с ними»,— подчеркивается в заявлении официального представителя министерства.

В КНР надеются, что этот шаг сподвигнет европейские страны «дорожить долгосрочными отношениями» с Китаем и остановит «ошибочные практики» на международной арене. Данное расширение санкционного списка осуществлено в соответствии с законом КНР о запрете иностранных санкций.

19 июле ЕС принял 18-й пакет антироссийских санкций, который среди прочего затронул китайские банки Suifenhe Rural Commercial Bank и Heihe Rural Commercial Bank. 21 июля Китай пообещал ответить на это «не имеющее под собой никакой основы» решение.