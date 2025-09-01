Президент Польши потребовал от Германии выплаты репараций

Германия должна выплатить Польше репарации, заявил польский президент Кароль Навроцкий. Весной польские власти говорили, что перестанут требовать выплат.

Господин Навроцкий поднял эту тему во время выступления на полуострове Вестерплатте под Гданьском по случаю 86-й годовщины начала Второй мировой войны. По его словам, Польша «нуждается в справедливости, правде и ясных отношениях» с ФРГ. Он призвал правительство поддержать требование о репарациях от Германии.

«Чтобы построить партнерство, основанное на правде и добрых отношениях, мы должны решить вопрос о репарациях,— отметил Кароль Навроцкий (цитата по «РИА Новости»), — которые я как президент Польши безоговорочно требую ради общего блага».

Варшава требовала от Берлина компенсацию военного ущерба с 2017 года, когда была создана специальная парламентская комиссия. Также власти Польши настаивали на возмещении ущерба жертвам агрессии и немецкой оккупации и членам их семей.

В мае 2025-го премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что республика больше не будет требовать от ФРГ выплаты репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Кароль Навроцкий вступил в должность в августе. Он говорил о необходимости получить репарации то ФРГ еще в 2022 году.