Выдача автокредитов в Удмуртии увеличилась на 12,4% за месяц

1,99 тыс. автокредитов было выдано в Удмуртии в июле, что на 12,4% больше по сравнению с предыдущим месяцем, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Республика заняла 15-е место в РФ по количеству выданных платежей.

«После падения во второй половине 2024 года, обусловленной увеличением рыночных ставок и утилизационного сбора, в 2025 году выдача автокредитов стабилизировалась и даже несколько выросла. Это связано, прежде всего, с некоторым удешевлением автокредитов за счет изменения структуры рынка в пользу более бюджетных машин, а также субсидированием ставок со стороны автопроизводителей»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Напомним, средний размер выданных автокредитов в Удмуртии составил 1,18 млн руб. в июне, что на 4,4% больше, чем в мае. Республика заняла 22-е место в РФ по среднему размеру выданных платежей.