Реклама в Telegram для IT-бизнеса подорожала на 120%

Цены на размещение рекламы в Telegram в сегменте b2b в IT-каналах за полугодие выросли почти на 120%, до 825 руб., говорится в исследовании коммуникационного агентства iTrend, с которым ознакомился “Ъ”. CPM (стоимость за тысячу показов) в IT-каналах для нативного продвижения увеличилась до 16,2 тыс. руб., а в случае размещений через рекламные биржи цена дополнительно растет на 10–20%.

В целом медиаинфляция для сегмента b2b в IT в мессенджере выросла на 457% с 2022 года, отмечают в компании. Исследование основывалось на данных более 100 каналов IT-тематики и кейсах рекламного продвижения Telegram-каналов в сегменте b2b с бюджетом более 7 млн руб.

Тенденция формируется на фоне возрастающей популярности Telegram, а также снижения финансового порога входа в Telegram Ads (пополнение рекламного кабинета от €250 или без начального бюджета с постоплатой), пояснили в iTrend. Однако комиссия реселлеров Telegram Ads выросла с 15% до 20%, также необходимо платить за дополнительные функции объявлений, добавили в компании.

Как уточнили в платформе Telega.in, наибольший рост CPM с начала года виден также среди тематик «авто» (+30%), «здоровье и медицина» (+25%) и в каналах, посвященных детям и родителям (+33%). Также у ряда каналов есть дополнительные наценки (комиссия, надбавка за формат, постоплата и т. д.).

