В Татарстане ночью вводили режим беспилотной опасности и закрывали аэропорты

В Татарстане с 03:52 по 06:51 был объявлен режим «Беспилотная опасность», а для аэропортов Казани и Нижнекамска был объявлен режим «Ковер». Соответствующие сообщения опубликованы в приложении МЧС России.

Ночью в Татарстане вводили режим беспилотной опасности и закрывали аэропорты Казани и Нижнекамска

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Объявление о закрытии аэропорта Казани было опубликовано в 03:56, а для Нижнекамска — в 05:07. Режим «Ковер» в обоих аэропортах был снят к 06:55. В Росавиации отметили, что в период действия ограничений на запасной аэродром был направлен один самолет, направлявшийся в Нижнекамск.

Режим «Беспилотная опасность» вводится при обнаружении беспилотных летательных аппаратов, движущихся в сторону республики. По данным Минобороны, за прошедшую ночь в России дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 86 украинских БПЛА.

Влас Северин