Из-за угрозы атаки БПЛА задержаны и отменены восемь рейсов из Самары

Задержка и отмена вылета восьми самолетов произошла в самарском аэропорту Курумоч утром в понедельник, 1 сентября. Информация размещена на сайте воздушной гавани.

В частности, был отменен один рейс из Самары в Москву. Также задержан вылет самолетов в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Анталью и Шарм Эль Шейх.

Кроме того, было отменено прибытие одного рейса из Москвы в Самару. Это связано с угрозой атаки БПЛА на регион.

В ночь с воскресенья на понедельник над Самарской областью были уничтожены три летательных аппарата. В связи с этим аэропорт Курумоч временно приостанавливал обслуживание пассажиров.

В настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме. По информации Росавиации четыре рейса, летевших в Самару, были отправлены на запасные аэродромы.

Георгий Портнов