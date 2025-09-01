Над Самарской областью и Оренбуржьем сбиты шесть беспилотников

Три вражеских беспилотника атаковали Самарскую область в ночь с воскресенья на понедельник. Еще столько же летательных аппаратов совершили налет на Оренбуржье. Все они были сбиты дежурными средствами ПВО. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: Сергей Щербатюк, Коммерсантъ

В связи с этим в Самарской области утром в понедельник, 1 сентября, на два часа, с 6:01 до 8:14 (MSK+1) объявлялась угроза атаки БПЛА. Аэропорт Курумоч не принимал и не выпускал самолеты с 2:57 до 7:13. В Оренбуржье угроза атаки БПЛА объявлялась с 4:38 до 8:27.

Георгий Портнов