Число гостиничных бронирований в России за лето выросло почти на 5%

Общее число гостиничных бронирований в России в июне—августе выросло на 4,8% год к году, подсчитали в Travelline (система управления гостиничными продажами). Вице-президент Ассоциации туроператоров РФ Сергей Ромашкин считает, что турпоток по стране в летнем сезоне увеличился на 3–4%, до 52 млн человек.

В Travelata.ru отмечают, что количество продаж по России организованных туров, включающих перелет, по итогам лета снизилось на 9% в годовом выражении. В Level.Travel сказали, что в общей структуре продаж доля страны за год размылась с 18% до 16%. В «Слетать.ру» продажи остались на уровне прошлого года.

Ключевое летнее направление в России — Краснодарский край. Согласно TravelLine, его доля в гостиничных продажах составила 13,7%. Снижение спроса на регион продиктовано закрытием части пляжей из-за разлива мазута в Керченском проливе в декабре. Доля региона в структуре продаж туроператоров внутри страны сократилась на 10,3 процентного пункта год к году, до 37,6%, следует из данных «Слетать.ру».

Средняя стоимость забронированной ночи в российских отелях, по данным Travelline, летом достигла 11,5 тыс. руб., включая дополнительные услуги. Год к году значение выросло на 21,6%. В «Островке» отмечают рост на 9% год к году, до 6,1 тыс. руб. за ночь. Наиболее выраженную динамику среди пляжных российских направлений TravelLine заметили в Крыму, где средняя стоимость проданной ночи выросла на 75,3%, до 18,5 тыс. руб.

