В Ярославле к зиме готовы 88% теплосетей

Из 700 км тепловых сетей Ярославля к зиме подготовлены 622 км по состоянию на 25 августа, что составляет 88%. Об этом заместитель мэра Николай Степанов сообщил в информации, направленной в муниципалитет.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из 54 источников теплоэнергии 44 готовы к отопительному сезону. В ходе испытаний выявлено 1156 дефектов, из которых устранено 926, что составляет 80,35%. На сетях ПАО «ТГК-2» выявлено 514 дефектов, из них устранено 413. На сетях АО «Ярославские Энергетические Системы» — 640 дефектов, из которых устранено 511. На сетях АО «АДС» выявлено и устранено два дефекта.

Капитальный ремонт тепловых сетей также проводился этим летом. Было запланировано заменить 7,07 км сетей, из которых заменено 4,9 км, что составляет 70% от плана. На сетях ПАО «ТГК-2» заменено 1,214 км (39,9%), на сетях АО «Ярославские Энергетические Системы» — 3,165 км (92,1%), а на сетях ООО «АДС» — 0,545 км (92,2%).

Антон Голицын