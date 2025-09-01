Концессионер приступил к строительству кампуса в Томске за 47 млрд руб.

Генподрядчик строительства межвузовского кампуса в Томске, московское ООО «Томский студенческий кампус» (совместное предприятие ГК «Гранит» и «Газпромбанка»), с 1 сентября приступило к подготовительным работам на объекте.

Объем инвестиций оценивается в 47 млрд руб. Окончательная стоимость станет известна после выхода проекта из Главгосэкспертизы в феврале 2026 года. Как писал «Ъ-Сибирь», в мае этого года стало известно, что предельная стоимость кампуса оценивалась в 52 млрд руб.

«Сроки строительства: сентябрь 2025 года — декабрь 2030 года»,— сообщил гендиректор ООО «Томский студенческий кампус» Виталий Константинов (цитата по «Интерфакс»).

Концессионное соглашение о создании межвузовского кампуса в Томске между правительством региона и «Томским студенческим кампусом» было заключено 25 сентября 2023 года на 24,5 года. Студенческий городок будет построен на площади 55 га на ул. Тургенева. Договор об аренде участка был заключен в декабре 2023 года.

Александра Стрелкова