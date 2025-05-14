Строительство межвузовского кампуса в Томске планируется начать в 2026 году

Межвузовский кампус в Томске начнут возводить в 2026 году, ввод запланирован в 2027-м. В настоящее время завершаются проектно-изыскательные работы. «В ближайшее время у нас уже будут подтверждены архитектурно-планировочные решения — они на завершающей стадии уже, они разработаны, просто идет согласование с университетским сообществом»,— сообщила руководитель дирекции по строительству уникальных объектов ППК «Единый заказчик» Наталья Зарубина (цитата по ТАСС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ранее работы по строительству объекта были запланированы на осень 2025 года. Стоимость проекта оценивается в 52 млрд руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», концессионное соглашение о создании межвузовского кампуса в Томске между правительством региона и московским ООО «Томский студенческий кампус» (совместное предприятие ГК «Гранит» и «Газпромбанка») было заключено 25 сентября 2023 года на 24,5 года. Студенческий городок будет построен на площади 55 га на ул. Тургенева. Договор об аренде участка был заключен в декабре 2023 года.

Согласно дорожной карте проекта, в первый этап строительства будущего кампуса войдут пять секций комплекса общежитий площадью более 18 тыс. кв. м вместимостью примерно на 740 проживающих. Площадь всех объектов кампуса составит более 163 тыс. кв. м, в том числе гостиницы на 6 тыс. мест для проживания студентов и аспирантов (139,5 тыс. кв. м), многофункционального учебного центра (14,26 тыс. кв. м,) и физкультурно-оздоровительного комплекса (6,5 тыс. кв. м).

Лолита Белова