На юг Красноярского края обрушились сильные дожди

Главное управление МЧС по Красноярскому краю предупредило о возможном резком повышении уровня воды в малых реках и ручьях на юге региона. Причиной стали сильные дожди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

По прогнозу спасателей, дождевые паводки могут привести к затоплению пониженных участков местности. «Наиболее опасными в этом отношении являются территории Ермаковского, Минусинского, Балахтинского районов, Каратузского муниципального округа»,— отметили в краевом главке МЧС.

По данным «Среднесибирского УГМС», 1 сентября в центральных и южных районах Красноярского края, в Республиках Хакасия и Тыва местами ожидаются ливни с грозами и градом. Скорость ветра может превышать 25 м/с.

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале августа сильные дожди обрушились на город Железногорск Красноярского края. Там были подтоплены десятки жилых домов, а также сотни дачных домов и участков.

Валерий Лавский