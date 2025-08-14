В Железногорске приступили к оценке ущерба от паводка

Власти Железногорска в Красноярском крае начали работу по определению сумм компенсаций горожанам, пострадавшим в ходе августовского паводка. В муниципалитете, имеющем статус ЗАТО, создана рабочая группа, члены которой осмотрят пострадавшие участки и оценят понесенный их владельцами ущерб, сообщил мэр Дмитрий Чернятин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Создана специальная комиссия, которая по заявлениям собственников будет осматривать участки, составлять акты причиненного ущерба для направления информации в управление социальной защиты населения»,— пояснил он. По данным официального сайта ЗАТО, заявления граждан принимаются с 14 августа в общественной приемной мэрии и на портале Госуслуг.

Как писал «Ъ-Сибирь», паводок вызвали ливни, обрушившиеся на Железногорск и ряд соседних районов в конце прошлой недели. По данным главного управления МЧС по Красноярскому краю, на всех территориях были подтоплены в общей сложности 21 жилой дом, 293 дачных дома и 479 приусадебных участков, два участка автодорог.

По данным депутата законодательного собрания Красноярского края Алексея Кулеша, стихия, в частности, разрушила лыжероллерную трассу. По его словам, она являлась «целой эпохой в спортивной истории Железногорска».

Валерий Лавский