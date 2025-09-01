Производство растительных масел в России сократилось на 7%

Объем производства основных видов растительных масел в России по итогам сельскохозяйственного сезона (длился с сентября 2024 года по август 2025 года) составил 9,47 млн тонн, сократившись на 7% год к году, подсчитали в OleoScope. Совокупный объем переработки упал на 5,7%, до 26,3 млн тонн.

Производство подсолнечного масла резко снизилось в контексте падения экспорта на 11% за 12 месяцев, до 4,72 млн тонн по итогам сезона, отмечают в OleoScope. При этом глава «Агроэкспорта» Илья Ильюшин говорит, что в денежном выражении поставки за рубеж в январе—июле составили $2,9 млрд, прибавив 3% год к году. Динамику в натуральном выражении он не привел. Ключевыми покупателями российского подсолнечного масла он назвал Индию, Турцию и Китай.

Единственным растительным маслом, показавшим существенный рост производства по итогам минувшего сельскохозяйственного сезона, стало рапсовое. Его выпуск, согласно OleoScope, составил 1,44 млн тонн, прибавив 16% год к году. Экспорт рапсового масла за сезон вырос на 14%, до 1,39 млн тонн.

