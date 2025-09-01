В Пластовском районе в ДТП погиб водитель

После аварии на территории Пластовского района погиб водитель, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, днем 31 августа 70-летний водитель ВАЗ 21124 под дождем двигался по дороге Южноуральск — Магнитогорск. Во время разворота он не уступил дорогу и столкнулся с попутным автомобилем Lada Kalina под управлением 45-летнего водителя. Водителя ВАЗа и его 74-летнюю пассажирку с травмами доставили в медицинское учреждение. Позже пострадавший скончался в больнице.

Виталина Ярховска