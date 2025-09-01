В Челябинске завели дело после наезда питбайкера на ребенка

Сотрудники СУ СКР по Челябинской области возбудили дело по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего) после наезда подростка на питбайке на ребенка в региональном центре, сообщает пресс-служба госоргана.

Аварию сняла подъездная камера во дворе дома №71 по улице Косарева. По информации Госавтоинспекции, днем 31 августа неизвестный на питбайке сбил семилетнего мальчика и скрылся с места ДТП. Ребенку с травмами назначили амбулаторное лечение. После опроса очевидцев и соседей установили, что транспортным средством управлял 16-летний подросток из другого двора.

На несовершеннолетнего водителя составили административные материалы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством, не имея права управления), ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ (управление незарегистрированным транспортным средством). В отношении законного представителя юноши составили материал по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ (передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления). Кроме того, информацию направили в подразделение полиции по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении родителей к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка). Питбайк изъяли и отправили на штрафстоянку.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также лиц, допустивших виновника ДТП к управлению спортивным инвентарем.

Виталина Ярховска