Энергетики обсуждают меры подстраховки энергосистемы Юга

Регуляторы рассматривают возможные меры поддержки Объединенной энергосистемы (ОЭС) Юга в периоды пиковых нагрузок, пока не будут построены новые энергоблоки, выяснил “Ъ”. Прошлым летом дефицит мощности, который к 2030 году оценивается в 2,4 ГВт, привел к веерным отключениям электроэнергии в регионе.

В частности, предлагается задействовать механизм аварийного управления спросом (Demand Response, DR) через агрегатор «Росатом Управление спросом» (структура «Росэнергоатома»). Его предлагается применять для малого и среднего бизнеса, длительность и глубина разгрузки могут составить шесть часов в сутки на протяжении двух-трех недель зимой и летом.

На юге также предлагается задействовать розничную генерацию общим объемом мощности от 105 МВт, которая за 20 дней в периоды пиковых нагрузок может вырабатывать до 32,8 тыс. МВт•ч. Цена поставки генерации потребителей составит 13–15 руб. за 1 кВт•ч в сравнении со сформировавшейся ранее на оптовом рынке электроэнергии ценой в 288 руб. за 1 кВт•ч.

В числе других обсуждаемых инициатив — повышение тарифов на передачу электроэнергии в дефицитные периоды, но без увеличения выручки территориальной сетевой организации: цены будут поднимать зимой и летом, а в межсезонье снижать. Также рассматривают изменение границ диапазонов дифференциации тарифов и введение механизма управления спросом через рынок системных услуг.

