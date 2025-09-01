КНДР ввела в строй новые мощности комплекса серийного производства ракет

Глава КНДР Ким Чен Ын посетил одно из ведущих оборонных предприятий страны, где ознакомился с новым процессом комплексного производства ракет, следует из сообщения Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). Поточное автоматизированное производство презентовало Главное управление ракетостроения КНДР.

Глава Северной Кореи подчеркнул, что серийное производство различных видов ракет будет самым важным стратегическим достижением при выполнении плана развития обороноспособности, а модернизация производственного процесса позволит удовлетворить перспективный спрос ракетных войск.

Ким Чен Ын сегодня подписал три новых плана развития мощностей производства ракет, а также соответствующую смету оборонных расходов.

Эрнест Филипповский