Си Цзиньпин заявил об усилении влияния ШОС на фоне роста экономики ее стран

Вес Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на международной арене продолжает расти, заявил в своем выступлении на заседании Совета глав стран ШОС председатель КНР Си Цзиньпин. 25-е заседание Совета с участием более 20 руководителей стран проходит в Тяньцзине 1 сентября.

«Шанхайская организация сотрудничества превратилась в крупнейшую в мире региональную организацию, объединяющую 26 стран, осуществляющую сотрудничество более чем в 50 областях и имеющую общий экономический объем почти $30 трлн»,— сказал глава Китая (цитата по «Прайм»). Международное влияние и привлекательность организации постоянно растут, подчеркнул Си Цзиньпин. Досрочно достигнута поставленная им цель по превышению совокупного объема торговли КНР со странами ШОС до $2,3 трлн.

ШОС включает 10 государств. Помимо Китая и России, это — Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Также в работе текущего двухдневного саммита принимают участие главы имеющих статус государств-наблюдателей Афганистана и Монголия. В качестве партнеров по диалогу присутствуют главы Азербайджана, Армении, Бахрейна, Египта, Камбоджи, Катара, Кувейта, Мальдив, Мьянмы, Непала, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Турции и Шри-Ланки. Кроме того, на саммит приглашены лидеры Вьетнама, Индонезии, Лаоса, Малайзии, Туркменистана, руководители и представители ряда международных организаций, в том числе ООН.

Эрнест Филипповский