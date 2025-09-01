Си Цзиньпин: КНР планирует сотню небольших, но прекрасных проектов для стран ШОС

Китай намерен реализовать 100 небольших проектов по улучшению ситуации в нуждающихся государствах-членах Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил в своем выступлении на заседании Совета глав стран ШОС председатель КНР Си Цзиньпин. 25-е заседание Совета с участием более 20 руководителей стран проходит в Тяньцзине 1 сентября.

«Китай планирует реализовать сто небольших, но прекрасных проектов по благосостоянию в нуждающихся государствах-членах, предоставить государствам-членам безвозмездную помощь в размере двух миллиардов юаней в этом году (почти $280 млн)»,— сказал глава КНР (цитата по «РИА Новости»).

Как сообщалось, в повестке заседания значится подведение итогов работы ШОС в 2024—2025 годах, вопросы укрепления объединения и продвижения сотрудничества в политике, экономике, гуманитарной сфере, и в области международной безопасности. Также предстоит обмен мнениями по различным темам, ожидается подписание порядка 20 документов, включая Тяньцзинскую декларацию Совета глав государств.

Эрнест Филипповский