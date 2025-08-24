Авиарейсы из Екатеринбурга массово задержаны

В Екатеринбурге массово задерживают вылеты в Казань, Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород и другие города. Это следует из табло вылета аэропорта Кольцово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Часть рейсов должны были вылететь вечером 23 августа, однако были задержаны до утра 24 августа. В частности, рейс Red Wings вылетел в 7:55 с задержкой в 10 часов, рейс Red Wings в Казань был задержан на 12 часов и покинул аэропорт в 9:55. Самолет авиакомпании RusLine в Казань должен был вылететь в 23:00, однако из-за задержки пассажиры вылетели только в 10:03.

Сейчас в статусе задержанных находятся рейс «Победы» в Санкт-Петербург (перенесен на шесть часов, должен вылететь в 11:30), «Уральских авиалиний» в Санкт-Петербург (задержан на три часа до 12:00), авиакомпании «Россия» в Санкт-Петербург (задержан на два часа, должен вылететь в 12:00).

«Вчера поздно вечером, в Казани, Нижнем Новгороде, Самаре и Санкт-Петербурге были введены ограничения на прием и выпуск самолетов («Ковер»). Это отразилось на графике выполнения рейсов Red Wings и других авиакомпаний», - сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе Red Wings. В авиакомпании добавили, что оповестили пассажиров и предоставили им напитки и питание.

Вчера, 23 августа, в Кольцово был задержан самолет в Москву авиакомпании «Россия». Борт вылетел на два часа позже из-за поломки, ее устраняли, когда пассажиры уже были на борту.

Анна Капустина