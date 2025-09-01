Вступил в силу обновленный список противопоказаний к управлению автомобилем

С 1 сентября в России действует обновленный перечень медицинских противопоказаний для управления автомобилем. Новое распоряжение правительства №502, пришедшее на смену постановлению №1064 2014 года, носит технический характер и не вводит новых ограничений.

Документ лишь детализирует классификацию уже существующих заболеваний в соответствии с Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10). Вопреки сообщениям некоторых СМИ, шизофрения, эпилепсия, умственная отсталость и слепота и ранее являлись противопоказаниями. В раздел психиатрии добавлены формулировки «общие расстройства психологического развития», включающие аутизм и синдром Аспергера, что является уточнением, а не новым запретом. Также скорректированы требования по зрению: ахроматопсия заменена на «аномалии цветового зрения».

