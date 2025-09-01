Гутерриш осудил задержание хуситами сотрудников ООН в Йемене

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил задержание 11 сотрудников всемирной организации в Йемене представителями движения «Ансар Аллах» и потребовал их немедленного освобождения.

Господин Гутерриш осудил произвольные задержания 31 августа, а также насильственное проникновение в здание Всемирной продовольственной программы, конфискацию собственности ООН и попытки проникновения в другие объекты ООН в Сане. Ранее о задержаниях сообщил спецпосланник по Йемену Ханс Грундберг.

Генсек подчеркнул, что сотрудники ООН не могут быть задержаны при исполнении своих обязанностей, и их безопасность должна быть гарантирована.

Задержания произошли через несколько дней после того, как Израиль нанес удары по целям в Сане во время трансляции обращения лидера «Ансар Аллах» Абдель Малика аль-Хуси.