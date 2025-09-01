Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ярославский «Локомотив» не рассматривает строительство новой арены

Ярославский ХК «Локомотив» на данный момент не рассматривает вариант строительства более вместительной арены. Об этом стало известно на пресс-конференции перед сезоном 2025/26, прошедшей 31 августа.

Фото: Алексей Яковлев

«Надо ответственно подходить к этому делу. В нынешних условиях нет смысла даже думать об этом»,— сказал президент «Локомотива» Юрий Яковлев, отвечая на вопрос журналиста.

«Арена-2000» была торжественно открыта 12 октября 2001 года. Вместимость трибун составляет 7990 человек, билеты на матчи последних сезонов болельщики раскупают быстро, поэтому не все желающие попадают на игры.

