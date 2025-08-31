В Ярославской области ведутся работы за счет инфраструктурных кредитов

В восьми населенных пунктах Ярославской области ведутся работы за счет инфраструктурных бюджетных кредитов. Об этом сообщили в правительстве области.

Фото: Правительство Ярославской области

«При федеральной поддержке реализуем проект "Ярославия. Города у воды" и создаем туристско-рекреационный парк на берегу Плещеева озера. Общий объем финансирования на 2025 год — более 920 млн руб. На эти средства проводим капитальный ремонт дорог, транспортной инфраструктуры и инженерных коммуникаций»,— сообщил губернатор Михаил Евраев.

Так, в областном центре в индустриальном парке «Новоселки» начали строить новую улицу в производственной зоне, а в Рыбинске появится причал в Казанском районе: проект проходит экспертизу.

В Переславле-Залесском ремонтируют улицы Депутатскую, Правую Набережную и Плещеевскую, а в Ростове Великом — улицы Ленинская, Окружная и Магистральная. Кроме того, Ростов ждет комплексное обновление пешеходного пространства в центре.

В Угличе завершили реконструкцию улиц Ленина, Академика Опарина и Спасской, а также Советской площади, а на Островского, Свободы и Нариманова снимают старое покрытие для укладки нового. В Брейтове обновили улицу Советскую и Кооперативный переулок, на левом берегу Тутаева продолжают ремонтировать дороги и систему оповещения, а также заниматься устройством канализации. В Пошехонье на улице Преображенского заканчивают монтаж видеонаблюдения, продление тротуара и работы по освещению.

Алла Чижова