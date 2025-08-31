Кассация утвердила оправдательный приговор ялтинскому судмедэксперту Пенцакову

Как узнал «Ъ», четвертый кассационный суд общей юрисдикции отклонил представление зампрокурора Крыма на оправдательный приговор судмедэксперту Александру Пенцакову. Заседание прошло 14 августа.

Господина Пенцакова обвиняли в халатности и двух эпизодах служебного подлога (ч. 1 ст. 293 и ч. 2 ст. 292 УК РФ). Основой дела стало заключение о смерти замруководителя департамента культуры Москвы Леонида Ошарина. Судмедэксперт указал причиной смерти самоубийство.

Следствие утверждало, что Александр Пенцаков при вскрытии не произвел все необходимые исследования и, чтобы скрыть это, указал, что процедура проведена в соответствии с нормами. Однако суды не усмотрели состава преступления в действиях эксперта. Позднее прокуратура требовала отменить оправдательный приговор, направить дело на новое рассмотрение и арестовать господина Пенцакова на три месяца.

Подробнее — в материале «Ъ» «Судмедэксперту списали суицид».