Судмедэксперту списали суицид

Оправдательный приговор, вынесенный ялтинскому судмедэксперту Александру Пенцакову, прошел и кассацию. Эксперт обвинялся в халатности и служебном подлоге: произведя вскрытие тела погибшего в 2021 году в Крыму московского чиновника, в заключении о смерти эксперт предположил суицид, несмотря на наличие множества колото-резаных ран. Однако суды пришли к выводу, что действия господина Пенцакова не помешали дальнейшему расследованию, да и сам он, по сути, не являлся должностным лицом, хотя инкриминировали ему именно должностные преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Ошарин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Леонид Ошарин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Четвертый кассационный суд общей юрисдикции 14 августа отклонил представление зампрокурора Крыма на оправдательный приговор, вынесенный в октябре прошлого года Ялтинским горсудом судмедэксперту Александру Пенцакову, который обвинялся в халатности и двух эпизодах служебного подлога (ч. 1 ст. 293 и ч. 2 ст. 292 УК РФ). Прокурор просил не только отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение, но и арестовать оправданного на три месяца.

Как рассказывал ранее “Ъ”, 22 апреля 2021 года в Ялте в съемной квартире было обнаружено тело 47-летнего замруководителя департамента культуры Москвы Леонида Ошарина с колото-резаными ранами. В заключении о смерти судмедэксперт с более чем 20-летним стажем Александр Пенцаков, отразив наличие ран и то обстоятельство, что чиновник скончался от сильной кровопотери, причиной указал самоубийство.

Александр Пенцаков провел две судебно-медицинские экспертизы, а после эксгумации тела Леонида Ошарина была проведена и третья, но и она точной причины смерти не выявила.

Дело об убийстве чиновника (ст. 105 УК РФ) было возбуждено после экспертизы, проведенной уже в рамках расследования дела в отношении господина Пенцакова.

По версии следствия, преступные деяния Александра Пенцакова состояли в том, что при вскрытии он не произвел все необходимые исследования трупа и, чтобы скрыть это, в двух заключениях указал, что вся процедура была проведена в соответствии с нормами.

Как полагали в СКР, именно из-за действий Александра Пенцакова дело об убийстве чиновника было возбуждено несвоевременно, а допущенные им ошибки застопорили расследование.

Тем не менее суды первой и апелляционной инстанций не усмотрели состава преступления в действиях эксперта. По результатам исследования тела чиновника, посчитали они, Пенцаков лишь выразил свое предположение о возможности наступления смерти в результате суицида, причем не категорично. Перед этим он посоветовался со следователем, проводившим проверку. Реальная же причина смерти должна быть установлена по совокупности доказательств в ходе расследования, а не на основании одного заключения эксперта, решили суды. Мало того, Пенцаков не обладал организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, поэтому фактически являлся не должностным лицом, а специалистом, то есть не был субъектом должностных преступлений, которые ему вменялись в вину.

В кассационном представлении прокурор выражал несогласие с выводами суда о том, что от действий господина Пенцакова не наступило существенных нарушений прав и законных интересов граждан, общества и государства. Неверное определение оправданным обстоятельств смерти чиновника, отметил он, ввело в заблуждение правоохранительные органы и привело к нарушению разумного срока осуществления уголовного преследования, а также прав потерпевших не только на судебную защиту, но и на своевременное получение страховки, поскольку суицид не является страховым случаем.

Адвокат коллегии адвокатов Москвы «Старинский и партнеры» Андрей Сухоруков, представляющий интересы господина Пенцакова, отметил “Ъ”, что «требования прокуратуры о необходимости повторного задержания подзащитного не основаны на законе и противоречат обстоятельствам, ранее установленным судами.

В свою очередь, суд кассационной инстанции, изучив дело, дал подробную оценку всем доводам жалобы прокуратуры, которая была в полном объеме уже проверена в апелляции и отвергнута как несостоятельная».

Александр Александров