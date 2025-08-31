Ливерпушка

В центральном матче третьего тура чемпионата Англии его действующий победитель «Ливерпуль» со счетом 1:0 переиграл вице-чемпиона лондонский «Арсенал». Победный мяч — на счету Доминика Собослаи, красивейшим ударом от штанги реализовавшего штрафной примерно с трех десятков метров. Благодаря ему «Ливерпуль» остается единственной командой первенства, пока идущей без потерь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок «Ливерпуля» Доминик Собослаи

Фото: Phil Noble / Reuters Игрок «Ливерпуля» Доминик Собослаи

Фото: Phil Noble / Reuters

Этот матч долго подтверждал слова главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты о глубине состава его команды. По мнению испанца, более сильной обоймы в его распоряжении еще не было. И действительно, возможно, в другой сезон такие кадровые проблемы очень серьезно отразились бы на игре «Арсенала». Одного из ключевых игроков нападения — Букайо Сака — не было в заявке из-за травмы. Плеймейкер Мартин Эдегор также по медицинским причинам начал матч на скамейке запасных. А уже на пятой минуте встречи получил повреждение еще один стержневой игрок лондонцев — центральный защитник Вильям Салиба.

И тем не менее «Арсенал», обычно неважно играющий на ливерпульском Anfield Road (его последняя победа на этом стадионе состоялась аж 13 лет назад), владел инициативой.

Салиба здорово заменил Кристиан Москера: вице-чемпионы играли надежно, «Ливерпуль» за первый тайм лишь дважды коснулся мяча в чужой штрафной. Да и причин вспоминать о Сака и Эдегоре тоже не было. Не такую стойкую оборону хозяев терроризировали прорывы Нони Мадуэке по правому краю и подключения левого защитника Риккардо Калафьори. Но на перерыв команды все же ушли при счете 0:0.

Давление на ворота «Ливерпуля» не стихало и в начале второго тайма. Но все больше таких забегов заканчивалось ничем, все больше пропадало угловых (а угловые для «Арсенала» оружие летальное). И где-то на излете часа игры наметился перелом. У «Ливерпуля» неожиданно стали проходить разрезающие передачи на несколько десятков метров, которые до этого лондонцы с легкостью перекусывали. Да и в штрафной площадке соперника хозяева поля уже чувствовали себя куда свободнее: удары Флориана Виртца и Коди Гакпо, хотя им и не хватило остроты, наносились с предельно опасных точек.

На внезапное пробуждение соперника Микель Артета отреагировал двумя атакующими перестановками: на последние 20 минут Микеля Мерино и Габриэля Мартинелли сменили Мартин Эдегор и новичок Эберечи Эзе, перешедший в конце прошлой недели из другого лондонского клуба — «Кристал Пэлас» — почти за €70 млн. Но на секунду появившееся чувство, что «Арсенал», утративший контроль над игрой, его вернул, быстро улетучилось. Да, одна вылазка свежим игрокам гостей удалась: Эдегор, получивший мяч после прохода Эзе, пытался было прокинуть мяч Виктору Дьёкерешу, но тот тонкую задумку партнера не понял и шанс упустил. Однако другого-то и не было.

А «Ливерпуль», который, как казалось, немного увяз, тут же открыл счет.

Его футболисты так долго не могли хорошенько приложиться по чужим воротам с игры. Зато получилось со стандарта. Потрясающий выстрел со штрафного, метров с 30 удался полузащитнику Доминику Собослаи, вынужденно занявшему в это воскресенье место на правом краю обороны. Он и оказался победным для действующих чемпионов.

Пропустив первый мяч в сезоне, «Арсенал» впервые в нынешнем первенстве потерял очки. А «Ливерпуль» перед традиционной сентябрьской паузой на игры сборных укрепился на вершине его турнирной таблицы с 9 очками, одержав первую с апреля сухую победу. Ближе всех к нему располагается лондонский «Челси», у которого 7 очков. Следом «Арсенал» и также допустивший первую в текущем чемпионате осечку «Тоттенхем» (по 6). А «Манчестер Сити» пока аж на 12-й позиции: он потерпел второе поражение подряд — теперь от «Брайтона» со счетом 1:2.

Роман Левищев