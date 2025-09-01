Челябинский избирком запретил листовку КПРФ с нарисованными нейросетью людьми

Челябинский облизбирком признал незаконной агитационную листовку КПРФ, в которой фигурируют изображения людей, созданные нейросетью. Комиссия посчитала такую картинку изображением «иных физических лиц», использование которых в агитации запрещено без согласия самих этих лиц.

В постановлении избиркома указано, что федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав» и разъяснения Верховного суда от 25 июня 2024 года запрещают применять в агитматериалах портреты любых физических лиц, за исключением кандидатов или «неопределенного круга лиц», даже если они сгенерированы искусственным интеллектом. Копию постановления комиссия направила в МВД по Челябинской области для «пресечения противоправной агитационной деятельности» и привлечения лиц, ответственных за выпуск листовки, к ответственности.

Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что, «судя по тексту постановления, составители действительно понимали, что изображения созданы нейросетью, но это их не остановило». Коммунист пообещал, что партия обжалует это решение в суде.

Местные эксперты уже назвали этот случай прецедентным. По их мнению, избирком допустил произвольную трактовку закона, поскольку с юридической точки зрения изображения, не относящиеся ни к реальным, ни к вымышленным лицам, не могут классифицироваться как «физические лица». Такая логика, отмечают эксперты, может привести к запрету на использование в агитации даже абстрактных образов, включая силуэты.

Анна Коломенская