«Золотое яблоко» может вложить 4 млрд руб. в завод по производству косметики

Парфюмерно-косметический ритейлер «Золотое яблоко» ведет переговоры о покупке завода для производства косметики, рассказали “Ъ” в самой компании. Сеть рассматривает площадки в Московской области и на Урале. Инвестиции в проект составят до 4 млрд руб. Предполагается, что на производственные мощности предприятие выйдет в 2027—2030 годах.

Мощности потребовались для выпуска продукции под собственной торговой маркой For Me и развития контрактного производства.

В «Золотом яблоке» отмечают, что в России к концу 2024 года работало около 3 тыс. косметических производств. Большинство из них – маленькие предприятия, с численностью до шести человек. Качественных мощностей для развития производства им часто не хватает. Часть заказов уходит в не самые современные цеха, либо за границу, говорит совладелец «Золотого Яблока» Максим Паняк.

«Золотое яблоко» основано в Екатеринбурге в 2004 году. Сейчас у сети 14 магазинов в Москве и 24 — в регионах. Выручка за 2024 год выросла на 66,3%, до 155,5 млрд руб., чистая прибыль — на 13,9%, до 3,8 млрд руб. По объему выручки сеть занимает третье место среди российских продавцов косметики, уступая «Магнит косметик» и Wildberries.

Виктория Колганова