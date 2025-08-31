Гран-при Нидерландов — 15-й этап чемпионата мира
1 (1). Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — 1:38.29,849. 2 (3). Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — отставание 1,271. 3 (4). Изак Аджар (Франция, Racing Bulls) — 3,233. 4 (5). Джордж Рассел (Великобритания, Mercedes) — 5,654. 5 (15). Алекс Албон (Таиланд, Williams) — 6,327. 6 (20). Оливер Берман (Великобритания, Haas) — 9,044. 7 (19). Лэнс Стролл (Канада, Aston Martin) — 9,497. 8 (10). Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — 11,709. 9 (12). Юки Цунода (Япония, Red Bull) — 13,597. 10 (18). Эстебан Окон (Франция, Haas) — 14,063.
Чемпионат пилотов. 1. Пиастри — 309 очков. 2. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 275. 3. Ферстаппен — 205. 4. Рассел — 184. 5. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 151. 6. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Ferrari) —109. 7. Кими Антонелли (Италия, Mercedes) — 64. 8. Албон – 64. 9. Нико Хюлькенберг (Германия, Sauber) — 37. 10. Аджар — 37.
Кубок конструкторов. 1. McLaren — 584 очка. 2. Ferrari — 260. 3. Mercedes — 248. 4. Red Bull — 214. 5. Williams — 80. 6. Aston Martin — 62. 7. Racing Bulls — 60. 8. Sauber — 51. 9. Haas — 44. 10. Alpine — 20.
В скобах место на старте.