Отклонены жалобы защиты на заочный приговор станкостроителям Петровым

Как узнал «Ъ», Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобы защиты Кирилла и Владимира Петровых, бывших совладельцев Липецкого станкостроительного предприятия. Они пытались обжаловать заочный приговор, вынесенный им Мещанским райсудом Москвы и поддержанный Мосгорсудом. Братья Петровы осуждены на 14 и 12 лет колонии соответственно по обвинению в особо крупных мошенничествах.

Согласно материалам суда, Кирилл и Владимир Петров, преследуя корыстные мотивы, создали организованную группу и совершили хищения на общую сумму более 415 млн руб. в рамках гособоронзаказа. В частности, они поставляли бывшее в употреблении оборудование вместо новых, обманывая АО «Станкопром», расположенную в Балашихе воинскую часть ФСБ и ПАО «Нептун». Кроме того, братьям Петровым вменили получение субсидий на компенсацию затрат на производство пилотной партии станков, которой на самом деле не существовало.

После вынесения приговора, оба брата перестали являться на заседания суда и выехали за границу, где находился их отец, Владимир Петров. Всех троих объявили в международный розыск. Помимо основного приговора, Владимир Петров-младший был признан виновным в уклонении от уплаты налогов, а Владимир Петров-старший — в мошенническом хищении средств в рамках проекта создания серийного производства станкоинструментальной продукции.

