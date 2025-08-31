Дерипаска призвал судить причастных к «распотрошению» замороженных активов
Российский миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал публикацию Politico о том, что Еврокомиссия разрабатывает схему для передачи замороженных российских активов на восстановление Украины. Бизнесмен призвал судить всех «желающих распотрошить» активы России.
Олег Дерипаска
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«Остановить их сможет только вынесенный российским судом обвинительный приговор, где, кроме срока, должна предусматриваться и конфискация имущества каждого участника — от секретарей, стенографирующих заседания всяких еврокомитетов, и юристов, дающих "ценные" советы, до министров Евросоюза»,— написал Олег Дерипаска в Telegram-канале.
По словам миллиардера, размер замороженных российских активов с учетом процентов составляет почти $500 млрд. Власти России сообщали, что их размер составляет около €280 млрд ($327 млрд).
29 августа Politico со ссылкой на источники писало, что Еврокомиссия разрабатывает механизм передачи Украине почти €200 млрд из замороженных активов России. Кроме того, по информации издания, власти ЕС намерены перевести активы РФ в категорию «более рискованных инвестиций», чтобы извлечь из них больше прибыли. Для этого они рассматривают создание отдельной структуры.