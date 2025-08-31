Рынок высокодоходных облигаций показал рекордные результаты в первом полугодии

Объем привлечений на рынке высокодоходных облигаций (ВДО) в первом полугодии 2025 года достиг почти 47 млрд руб. Это сопоставимо с результатом за весь 2024 год. Оживление рынка произошло после спада во втором полугодии 2024 года, вызванного ростом ключевой ставки до 21%.

Согласно исследованию инвестиционной компании «Юнисервис Капитал», эмитенты ВДО привлекли рекордные 47 млрд руб. на первичном рынке, что более чем в 1,6 раза превышает результат аналогичного периода 2024 года. В то время как в первом полугодии 2024 года большую часть занимали бумаги с рейтингом В, в 2025 году доля выпусков эмитентов с рейтингом ВВВ значительно возросла. Аналитики «Юнисервис Капитала» отмечают, что компании рейтинговой группы B вынуждены решать преимущественно операционные вопросы, а увеличение долговой нагрузки сопряжено с высокими рисками дефолтов.

Несмотря на рост активности на рынке, инвесторы обеспокоены участившимися дефолтами, что привело к увеличению премии за риск. По оценке «Юнисервис Капитал», медианная доходность новых выпусков снизилась на 4,75–7,6 п. п., до 28,6–32,9%. При этом спред к доходности двухлетних ОФЗ вырос 5,2–9 п. п., до 8,75–15 п. п. По итогам первого полугодия зафиксировано 17 фактических дефолтов на общую сумму 5,3 млрд руб., в то время как годом ранее их было лишь два на 1,3 млрд руб.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Бумага все стерпит».