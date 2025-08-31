Жители Ростова-на-Дону оказались счастливее москвичей и петербуржцев

Жители Ростова-на-Дону, Краснодара и Самары, несмотря на меньшие зарплаты, довольны жизнью больше, чем москвичи и петербуржцы. Об этом пишет РБК со ссылкой на портал SuperJob.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В среднем по стране показатель удовлетворенности составил 6,18 балла из 10, в Ростове-на-Дону он составил 6,70 балла, а в соседнем Краснодаре — 6,48. В Москве (5,81) и Санкт-Петербурге (5,85) уровень удовлетворенности жизни оказался одним из самых низких, почти наравне с Челябинском (5,58), Омском (5,59) и Волгоградом (5,71).

Константин Соловьев