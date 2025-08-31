«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ

В воскресенье, 31 августа, в матче седьмого тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты самарских «Крыльев Советов» на выезде сыграли с московским «Локомотивом». Игра завершилась со счетом 2:2.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В составе столичной команды отличились Дмитрий Воробьев и Дмитрий Баринов. У гостей мяч забили Амар Рахманович и Вадим Раков. На матче присутствовал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Локомотив» набрал 15 очков и промежуточно вышел на третье место в турнирной таблице. «Крылья Советов» с девятью баллами находятся на восьмом месте.

Андрей Сазонов