Вячеслав Федорищев присутствует на матче «Локомотив» — «Крылья Советов»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев присутствует на матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» — «Крылья Советов». В начале первого тайма хозяева забили первый гол.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В составе «Локомотива» отличился Дмитрий Воробьев. В случае победы столичная команда выйдет на промежуточное первое место в турнирной таблице.

Предыдущий матч «Крыльев Советов» в РПЛ также посетил глава региона. Тогда самарская команда потерпела самое крупное домашнее поражение в чемпионате России. «Крылья Советов» проиграли «Краснодару» со счетом 0:6.

Андрей Сазонов