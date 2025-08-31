Вячеслав Федорищев присутствует на матче «Локомотив» — «Крылья Советов»
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев присутствует на матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» — «Крылья Советов». В начале первого тайма хозяева забили первый гол.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
В составе «Локомотива» отличился Дмитрий Воробьев. В случае победы столичная команда выйдет на промежуточное первое место в турнирной таблице.
Предыдущий матч «Крыльев Советов» в РПЛ также посетил глава региона. Тогда самарская команда потерпела самое крупное домашнее поражение в чемпионате России. «Крылья Советов» проиграли «Краснодару» со счетом 0:6.