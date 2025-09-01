Партбилет из прошлого

Верховный суд подтвердил, что претензии к двойному членству в партиях можно предъявлять не только к кандидатам, которых за это снимают с выборов, но и к рядовым участникам предвыборных партийных мероприятий, а следствием этого может стать отказ в регистрации партийных выдвиженцев. Эксперт называет это решение «тревожным звоночком» для всех партий в преддверии выборов в Госдуму-2026, ведь проверить на прошлое членство каждого делегата практически невозможно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

29 августа коллегия Верховного суда (ВС) РФ по административным делам оставила в силе решение Костромского облсуда, признавшего законным отказ в регистрации кандидатов в депутаты Костромской облдумы, выдвинутых Партией социальной защиты (ПСЗ) по одномандатным округам. Напомним, основанием для снятия с выборов партсписка ПСЗ и двух ее одномандатников стали данные Минюста о присутствии членов «Единой России» (ЕР) среди участников общих собраний местных отделений ПСЗ, выдвигавших делегатов на предвыборные партконференции. В итоге облизбирком признал неправомочными обе конференции по выдвижению кандидатов (см. “Ъ” от 1 августа).

Подтвердить в суде факт выхода из ЕР члены ПСЗ не смогли (тогда как ЕР представила их заявления о вступлении в партию, датированные 2005–2007 годами, и выписки из Единого реестра членов партии), поэтому суд решил, что за вычетом «чужих» делегатов на конференции по выдвижению одномандатников не было кворума, и признал ее неправомочной. Однако число дисквалифицированных участников второй конференции оказалось достаточно невелико, и список ПСЗ суд на выборы вернул. Апелляция подтвердила оба эти решения.

В ВС представители ПСЗ доказывали, что избирком предъявляет к партии недопустимые требования, ведь закон не предусматривает механизма проверки партийцев на членство в другом политическом объединении. Даже у Минюста нет таких данных: подтвердить или опровергнуть членство может только сама партия, что очень удобно, когда нужно убрать конкурента на выборах, подчеркивали партийцы. То есть вины кандидата нет, а санкции есть, недоумевали они.

В свою очередь, представители избиркома утверждали, что уже само по себе участие членов ЕР в общих собраниях ПСЗ влечет за собой их неправомочность, поскольку противоречит уставу партии. А нарушение порядка выдвижения кандидата является безусловным основанием для отказа в его регистрации, объяснила представитель облизбиркома Эльвира Ахмерова. Ее позицию поддержали представители Центризбиркома и Генпрокуратуры, также настаивавшие на отказе в регистрации не только одномандатникам, но и партсписку в целом.

В итоге ВС подтвердил отказ в регистрации выдвинутых ПСЗ одномандатников и вернул в апелляцию решение, которым Костромской суд ранее восстановил на выборах список партии. Оглашена только резолютивная часть решения, поэтому пока партийцы сами не понимают, что именно потребовал пересмотреть ВС и сможет ли партия продолжать участие в выборах, признался представлявший ПСЗ в суде Виталий Саакадзе. Но уже понятно, что суд узаконил механизм, который буквально закладывает мину под будущие выборы, добавил он.

Электоральный юрист Олег Захаров отмечает, что с введением в законодательство дополнительных полномочий избиркомов по проверке правомерности процедур выдвижения для партий значительно усилились риски выявления нарушений, остававшихся ранее в серой зоне. В частности, проверка членства в других партиях, которая раньше ограничивалась только самими кандидатами, теперь включает в себя и возможность выявления «чужих» членов среди делегатов партконференций. И этот параметр вполне может войти в общий шаблон проверки комиссией легитимности выдвижения списков и кандидатов, что повышает сложность организации этих процедур.

В то же время решение ВС эксперт считает половинчатым: налицо два подхода (костромской избирком решил, что участие даже одного «инопартийца» в конференции делает ее нелегитимной, а суды посчитали, что это происходит лишь в случае, если за вычетом «чужих» членов мероприятие лишается кворума), а ВС отправил дело на новое рассмотрение, тем самым не поставив точку в этом вопросе. «Это судебное многоточие — тревожный звоночек для всех партий. В случае подтверждения судами жесткой позиции костромского избиркома проверять на прошлое членство придется каждого делегата, что для многих партий почти невозможно: этой информации нет в открытом доступе, да и сам человек может не знать достоверно, прекращено его членство в прежней партии или нет»,— рассуждает господин Захаров. То есть интрига сохраняется, и особенно значимой она становится в преддверии выборов в Госдуму-2026, добавляет он.

Анастасия Корня