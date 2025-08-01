Все на борьбу с двоечленством

Проблема двойного членства в политических партиях, за которое кандидаты могут поплатиться снятием с выборов, вышла на новый уровень. Партии социальной защиты отказали в регистрации на выборах в Костромскую облдуму за то, что в ее предвыборных собраниях в качестве делегатов якобы участвовали члены «Единой России». Кандидатов, которые не смогли корректно оформить свой выход из прежней партии, снимали с выборов и раньше, но впервые у избиркома возникли претензии к выдвинувшим список делегатам, отмечает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Партия социальной защиты (ПСЗ) обжаловала отказ избирательной комиссии Костромской области в регистрации списка ее кандидатов в депутаты Костромской облдумы, сообщил “Ъ” лидер ПСЗ Владимир Михайлов. Решение об отказе было принято 28 июля. Причиной стало то, что среди участников общих собраний местных отделений, выдвигавших делегатов на предвыборную партконференцию, якобы были члены «Единой России». На основании этого избирком признал конференцию неправомочной. Также в регистрации было отказано кандидатам по одномандатным округам от ПСЗ, включая самого Владимира Михайлова.

Как рассказал “Ъ” господин Михайлов, поводом для дополнительной проверки процедуры выдвижения стала жалоба в избирком кандидатки от одной из конкурирующих партий: по ее данным, в работе общих собраний местных отделений ПСЗ приняли участие представители других партий. По данным самой ПСЗ, все эти люди вышли из «Единой России» еще в 2019 году и с тех пор принимают самое активное участие в работе Партии соцзащиты. Однако «Единая Россия» в ответ на запрос Минюста подтвердила членство в ней нескольких участников общих собраний ПСЗ, а Минюст, в свою очередь, уведомил об этом избирательную комиссию.

По подсчетам Минюста, в общей сложности 17 человек, участвовавших в общих собраниях, которые выдвигали делегатов на партконференцию, являлись членами «Единой России», то есть не имели права участвовать в данных мероприятиях. Ссылаясь на норму закона о партиях, которая гласит, что гражданин может быть членом только одной партии, облизбирком пришел к выводу, что за вычетом «неправильных» партийцев собрания лишились необходимого кворума. А это, говорится в решении комиссии, в свою очередь, повлекло отсутствие кворума и на самой конференции по выдвижению кандидатов в облдуму.

«Я считаю, "Единая Россия" должна доказать, что у нее есть активная связь с этими людьми, что они платили обязательные с 2024 года взносы и ходили на собрания»,— говорит Владимир Михайлов. По его словам, как минимум несколько признанных единороссами участников собраний даже готовы представить суду свои заявления об исключении их из партии власти с соответствующими отметками. Заседание суда назначено на 1 августа.

Отказы в регистрации кандидатам, выдвинутым от одной партии, но не оформившим корректно выход из другой,— достаточно частая практика на выборах. Подобное «двоечленство» сами политики связывают с проблемой так называемого партийного рабства.

Чаще всего причиной снятия кандидата становятся его прежние отношения с «Единой Россией». Это объясняется особенностями ее устава, говорит политконсультант Антон Тимченко. Например, заявление о выходе подано не в то отделение, где партиец состоял на учете, или суд не увидел разницы между процедурой выхода и исключением (в последнем случае требуется специальное решение партийного органа). Однако впервые, отмечает эксперт, этот принцип был распространен на участников партийных мероприятий, и, если подобная практика устоит в судах, это сильно усложнит жизнь политическим партиям. Ведь даже сейчас у электоральных юристов очень много работы по проверке кандидатов на «многочленство», а если проверять придется еще и участников собраний, то сил на это придется тратить гораздо больше. Кроме того, данный прецедент отражает растущую активность избиркомов, добавляет господин Тимченко: в 2022 году они получили право запрашивать у партий дополнительные документы, и это привело к тому, что проверки становятся все более глубокими.

Анастасия Корня