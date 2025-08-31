Куклы, маски, «доски»

30 августа на Гребном канале «Дон» состоялся фестиваль «Ростов-папа-сап». Сотни ростовчан и гостей южной столицы не просто решили провести выходной на воде, а основательно подготовились к мероприятию. Почти все любители сапбординга надели костюмы. Стоя, сидя и на коленях неслись по волнам канала карабасы, мальвины, русалки, пираты и др. узнаваемые герои сказок, мифов и фильмов. Это уже второй фестиваль «Ростов-папа-сап». Первый проходил ровно год назад. И тогда, и сейчас многие участники заплыва взяли с собой на «доски» домашних питомцев. Подробности — в фотогалерее «Ъ-Ростов».



Второй фестиваль «Ростов-папа-сап» собрал на Гребном канале «Дон» более 1 тыс. гребцов и зрителей

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ