«Яндекс» стал показывать время переключения светофоров в ряде районов Москвы

Пользователи сервисов «Яндекс Карты» и «Яндекс Навигатор» теперь видят в реальном времени сигналы светофоров при движении внутри Садового кольца и в районах Савеловский, Аэропорт, Орехово-Борисово, Марьино и Царицыно. Приложения получают информацию от Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы. Об этом “Ъ” сообщили в «Яндексе» и подтвердили в ЦОДД.

Чтобы увидеть сигналы светофоров, нужно построить маршрут и начать движение. «Карты» и «Навигатор» покажут цвет ближайшего светофора, а также подскажут, сколько времени осталось до смены сигнала (если у светофора есть таймер). «Во время следования по маршруту "Карты" и "Навигатор" напомнят о важности следить за дорогой,— сообщили в "Яндексе".— Если пользователь будет слишком быстро приближаться к светофору с красным сигналом, приложение предупредит его звуком. Когда сигнал сменится на зеленый, прозвучит другой звук».

Также приложения теперь учитывают время до смены сигнала при построении маршрута. «Например, если поездка заканчивается за светофором, длительность пути увеличится на время, которое нужно, чтобы его проехать,— поясняют в "Яндексе".— В будущем появится возможность рассчитать "зеленую волну" — маршрут с наименьшим количеством красных сигналов».

«Совместная работа ЦОДД с навигационными системами делает движение в столице более комфортным,— заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.— Передача данных о сигналах светофора на "умных перекрестках" в навигатор поможет автомобилистам заранее знать, какой сигнал горит на ближайшем перекрестке и сколько времени осталось до его смены».

Ранее аналогичный сервис ЦОДД тестировал вместе с 2ГИС (см. “Ъ” от 21 апреля). В рамках эксперимента данные о переключении сигналов светофоров передавались с перекрестков на Цветном бульваре, а также с улиц Маргелова, Авиаконструктора Сухого и Веерной. В «Яндексе» тогда заявляли, что разрабатывают собственный аналогичный сервис.

Иван Буранов