В Ленобласти с 1 сентября запускаются три новых социальных автобусных маршрута

Начиная с понедельника, 1 сентября, в Ленобласти вводятся три новых социальных автобусных маршрута, которые свяжут населенные пункты региона с Санкт-Петербургом. Сделано это по просьбам жителей, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Маршрут № 432 будет следовать от «ЖК «Ржевский Парк» до железнодорожной станции Ржевка, № 809 — от городского поселения Приветнинское — до Рощино, маршрут № 741 (междугороднее сообщение) — от Киришей до города Тихвина.

Для пассажиров на всех направлениях будут действовать положенные льготы, предусмотренные для жителей Ленобласти и Санкт-Петербурга, отметили в администрации. Курсировать на маршрутах будут новые низкопольные автобусы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что маршрут автобуса № 674 «Токсово – Парнас» также станет социальным с 1 сентября.

Андрей Цедрик