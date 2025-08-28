Маршрут автобуса №674 «Токсово – Парнас» станет социальным с 1 сентября

С 1 сентября пассажиры смогут воспользоваться правом льготного проезда на маршруте №674, который соединяет поселок городского типа Токсово со станцией метро «Парнас», сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Маршрут сохранит прежнюю трассу следования, однако количество рейсов увеличат пропорционально спросу населения. На линию также выйдут новые низкопольные автобусы 2024 года выпуска, приспособленные для перевозки маломобильных групп населения.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Смольный объяснил отсутствие регулярного ночного автобусного сообщения низким спросом. Затраты на организацию подобных маршрутов значительно превышают выручку.

Андрей Маркелов