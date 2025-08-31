Умер народный артист России Вячеслав Вершинин

На 84-м году жизни скончался Вячеслав Вершинин — народный артист России, заслуженный артист Северной Осетии, актер и режиссер. О его смерти сообщил глава республики Северная Осетия Сергей Меняйло в Telegram-канале.

Господин Меняйло отметил, что творческий путь Вячеслава Вершинина почти шесть десятилетий был связан с Академическим русским театром имени Евгения Вахтангова. За это время артист воплотил на сцене более 200 ролей и поставил десятки спектаклей.

Вячеслав Вершинин родился 19 января 1942 года в городе Токмак в Киргизии. Его отец погиб в 1941 году, и вместе с матерью он переехал в Кировоград. В возрасте 20 лет он поступил в Театральную студию при Харьковском академическом театре имени Тараса Шевченко, а затем работал в Смоленском драматическом театре. Во время гастролей в Калуге Вершинин познакомился с актрисой Александрой Турик, которая стала его женой. С 1967 года они жили в Орджоникидзе (ныне Владикавказ), где Вячеслава приняли в Русский драматический театр.