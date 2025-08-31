Нарушителям ПДД пригрозили новым сроком

МВД намерено значительно усложнить жизнь владельцам автомобилей, зарегистрированных за рубежом. В случае нарушения ПДД им дадут всего сутки на уплату штрафа, а не 60 дней, как сейчас. По истечении этого срока ГИБДД сможет эвакуировать транспортное средство на штрафстоянку, а его водителю будет грозить 15 суток ареста. Министерство объясняет инициативу ростом числа нарушений «на иностранных номерах» и слабым контролем за уплатой штрафов. Мнения экспертов разделились: одни считают, что инициатива поможет навести порядок на дорогах, другие указывают на технические сложности с отсчетом срока уплаты штрафа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

В пятницу, 29 августа, МВД опубликовало на портале regulation.gov.ru проект поправок к ст. 32.2 КоАП (правила исполнения постановлений о наложении административного штрафа). Сейчас штраф за нарушение ПДД должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в силу. Если же транспорт, за которым числятся нарушение и штраф, зарегистрирован в другом государстве, то постановление нужно оплатить либо в течение 60 дней, либо до момента выезда с территории РФ. Именно это правило МВД и хочет ужесточить.

Ведомство предлагает радикально сократить срок на уплату штрафов для владельцев (или водителей) иностранного транспорта.

Им дадут на это всего один день, причем срок будет отсчитываться с момента вступления постановления в законную силу.

Если штраф не уплатить, то любой инспектор ГИБДД сможет отправить иностранную машину на штрафстоянку. А в отношении нарушителя возбудят дело по ст. 20.25 КоАП «Уклонение от уплаты административного штрафа» (максимальное наказание — 15 суток административного ареста).

Поправки касаются всех транспортных средств — легковых авто, мотоциклов, грузовиков, автобусов и т. д.

Отметим, что МВД не публикует данных о количестве транспортных средств с иностранным учетом на территории России.

Необходимость ужесточения МВД объясняет заметным ростом числа штрафов, выписанных собственникам транспортных средств с заграничным учетом, а также их низкой платежной дисциплиной.

В 2024 году было вынесено 489,6 тыс. таких штрафов (+37,1% к 2023 году), из которых исполнено только 281 тыс. (или 57,6%). В этом году ситуация не изменилась: за семь месяцев 2025 года в отношении владельцев иностранного транспорта вынесено 359,6 тыс. постановлений, из которых исполнено всего 47,2%. Ситуация усугубляется тем, что при выезде из РФ нет контроля за уплатой штрафов, констатирует МВД. В итоге нарушители не несут никакой ответственности. Поправка «будет способствовать соблюдению принципа неотвратимости наказания», уверены в министерстве.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин поддерживает инициативу. «Ранее мы предлагали отправлять зарегистрированные в других странах автомобили на штрафстоянки только за отсутствие страховки. Ведь в случае ДТП граждане РФ не могут получить компенсацию от водителей таких транспортных средств,— говорит господин Шапарин.— Но МВД существенно расширило наше предложение, и это правильно. Водители иностранных автомобилей часто демонстративно нарушают правила, так как не получают штрафов с использованием камер, а выписанные сотрудниками ГИБДД постановления не оплачивают. Этот правовой пробел давно должны были закрыть. Поправки будут способствовать наведению порядка на наших дорогах».

Впрочем, адвокат Сергей Радько называет предложение МВД «довольно сомнительной идеей».

«Во-первых, срок вступления постановления в силу не всегда точно фиксируется,— отмечает он.— То есть с какого момента начинать отсчет этих суток, неясно. Во-вторых, суток на оплату реально мало». Он напоминает, что данные об уплате штрафа должны быть отражены в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), куда передают данные все банки и платежные системы. Именно с ней сверяются инспекторы ГИБДД, но иногда информация передается в базу с задержкой, говорит Сергей Радько, что может привести к эвакуации машины добросовестного плательщика штрафов.

Обсуждение поправок к КоАП продлится до 13 сентября.

Иван Буранов