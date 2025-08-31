Проезд в Верхнюю Пышму станет бесплатным для школьников с 1 сентября.

Проезд в трамвае Екатеринбург-Верхняя Пышма для школьников с 1 сентября станет бесплатным, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Ранее врио губернатора Денис Паслер поручил властям Екатеринбурга освободить школьников в возрасте от семи до 18 лет от платы за проезд на автобусах, троллейбусах и трамваях в ходе выступления на педагогическом совещании работников образования города.

«Поручил главе города проработать все организационные моменты, связанные с бесплатным проездом школьников. Это и работа межмуниципального трамвая, и проезд в общественном транспорте Екатеринбурга организованных групп школьников из других городов области, и многое другое. Всё это необходимо учитывать. Механизм предоставления льготы должен быть разумным и понятным»,— написал Денис Паслер в своих соцсетях.

Напомним, представители администрации добавили, что в рамках льготы на бесплатный проезд стоимость проездного билета в метро для несовершеннолетних будет снижена в три раза. По мнению эксперта, власти могут компенсировать выпадающие доходы за счет повышения стоимости проезда для остальных категорий граждан после выборов главы региона.

Артем Путилов