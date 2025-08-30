Беглов показал трамвай для скоростной линии «Купчино – Шушары – Славянка»

Трамвай для скоростной линии «Купчино – Шушары – Славянка» оформлен с элементами черного, красного и лазурного цветов. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов показал, как будет выглядеть общественный транспорт.

Глава города разместил видео в личном Telegram-канале. По словам господина Беглова, на маршрут в общей сложности поступят 22 трехсекционных вагона «Невский».

Специалисты проведут техническую обкатку транспорта. В нем установлены панорамные окна, USB-зарядки. Первый участок от «Купчино» до Шушар будет открыт в конце 2025 года, полностью движение будет запущено в 2026-м.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что первые трамвайные вагоны доставили в депо линии «Славянка».

Татьяна Титаева