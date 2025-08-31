Пушилин рассказал о начавшихся боях в Красноармейске

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о продолжающихся боевых действиях в Красноармейске (украинское название — Покровск). По его словам, российские военные уже ведут ожесточенные бои внутри многоэтажных зданий города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Денис Пушилин отметил, что украинская сторона перебросила в Красноармейск большой резерв сил, с целью сдержать наступление российских подразделений. «Они (ВСУ.— "Ъ") не признают, но в самом Красноармейске и в высотках уже столкновения»,— заявил глава ДНР в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко (цитата по «РИА Новости»). Также он добавил, что украинские войска пытаются удержать позиции и сбавить темп продвижения российской армии.

Кроме того, господин Пушилин сообщил о достаточно ожесточенных боях, фиксируемых в районе населенного пункта Удачное. Он подчеркнул, что несмотря на значительное усиление резервов противника, российские войска продолжают продвигаться и осуществлять контроль над ситуацией в этих районах.