Фридрих Мерц бросил слова на ветер

В ходе визита в Вашингтон канцлер Германии Фридрих Мерц впервые допустил то, что ранее называл безрассудным,— развертывание немецких войск на территории Украины. Такое решение требует одобрения Бундестага, но согласия на этот счет нет даже в правящем блоке. Другие политические силы выступили резко против. При этом Германия не значится в предлагаемом Россией списке стран-гарантов, а решить вопрос без ее участия вряд ли получится. Так что пока отправка войск выглядит личной инициативой канцлера, реализовать которую он не в силах.

Фото: Lisi Niesner / Reuters В Германии задаются вопросом: неужели канцлер Фридрих Мерц оказался настолько политически близорук, что не осознал полного неприятия обществом идеи отправки немецких войск на Украину

Слова Фридриха Мерца о том, что Германия должна участвовать в обеспечении будущего Украины и для этого Берлину, возможно, придется принимать решения, «требующие мандата Бундестага», вечером в понедельник вызвали эффект разорвавшейся бомбы. Все восприняли это заявление однозначно: речь идет о возможности развертывания на Украине немецких войск, для чего нужно согласие парламента. Во вторник президент США Дональд Трамп подтвердил догадки: он назвал Германию в числе стран, которые могли бы выступить гарантами мира. Этот гипотетический сценарий с тех пор стал темой номер один в немецких СМИ и вызвал резкое неприятие почти всех политических сил.

Если вопрос поставки вооружений Киеву (особенно ракет Taurus) имел как сторонников, так и противников, то отправка войск на Украину даже после окончания конфликта была воспринята как нереалистичная перспектива и к тому же оказалась крайне непопулярной в германском обществе. Немцы вспомнили, что такую возможность в конце 2024 года допускала глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Тогда Фридрих Мерц, находясь в оппозиции, подверг ее идею жесткой критике, оценив как безрассудную. Теперь он выдвигает ее сам и сталкивается с буквально всеобщим сопротивлением.

Не поддержали канцлера даже в его собственной партии. «Я считаю это неправильным и не вижу причин, почему мы должны идти по этому пути»,— заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер, один из наиболее влиятельных христианских демократов. Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль (ХДС) во время визита в Японию 19 августа также усомнился в идее, назвав ее «непосильной задачей», а председатель парламентской фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан отметил, что есть «более разумные» варианты помощи.

Вице-канцлер и лидер социал-демократов Ларс Клингбайль указал, что сейчас не время обсуждать этот вопрос. По его словам, для начала необходимо дождаться заключения мира между Россией и Украиной. «Потом посмотрим, что можно сделать. Но сейчас вопрос не в том, будут немецкие солдаты (отправлены на Украину.— “Ъ”) или нет»,— отметил он. К нему присоединились министр обороны Борис Писториус и первый парламентский секретарь фракции СДПГ Дирк Визе. Ряд членов партии открыто выступили против.

Свое несогласие выразили почти все оппозиционные партии, кроме «Зеленых», которые лишь призвали скорее обсудить вопрос в Бундестаге. Категорическое «нет» заявили в партии «Левые» и в «Союзе Сары Вагенкнехт».

«Альтернатива для Германии» не ограничилась критикой и распространила в соцсетях сатирический коллаж, где мрачный Мерц стоит перед немецкими призывниками. «Только не нас!» — говорят ему призывники.

Такой отклик на слова канцлера вызывает целый ряд вопросов. И главный из них: на что рассчитывал Мерц, когда делал в Вашингтоне столь резонансное заявление? Понимал ли он опасность выставить себя политиком, не отвечающим за свои слова? Решение об отправке войск на Украину вызывает неприятие практически всего политического истеблишмента Германии, а ведь оно должно еще быть утверждено в Бундестаге, что абсолютно нереально.

Со своей стороны, глава МИД России Сергей Лавров в среду сообщил, что Москва готова согласиться на то, чтобы Китай, США, Франция и Великобритания выступили гарантами безопасности Украины. Германии в этом списке не оказалось, а решить вопрос без участия России вряд ли получится.

Кроме всего прочего, для развертывания войск на Украине у Германии нет ни лишних финансовых, ни людских ресурсов. Весной бундесвер начал формировать бронетанковую бригаду в Литве численностью 5 тыс. человек и столкнулся с серьезными проблемами в ее комплектовании. Выяснилось, что дополнительный набор и обучение тысяч военных для отправки за рубеж — задача со звездочкой, практически невыполнимая в сжатые сроки. Особенно когда ее приходится решать, параллельно наращивая численность армии внутри страны, что тоже удается с большим трудом.

Вероника Вишнякова