Республику Сербскую ждут выборы нового президента

Боснийский Центризбирком назначит до конца недели выборы нового президента Республики Сербской (РС) — после того как ранее на основании вердикта суда ЦИК аннулировал президентский мандат многолетнего главы республики Милорада Додика. Предвосхищая ожидаемый шаг ЦИКа, парламент РС еще накануне назначил на 25 октября проведение в республике референдума о невыполнении решений центральных властей Боснии. Боснийские власти же объявили о непризнании референдума в РС, а эксперты предупредили о грозящем Республике Сербской параличе власти, который неизбежно затронет и всю Боснию. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Голосование на муниципальных выборах в Боснии и Герцеговине, 6 октября 2024 года

Фото: Armin Durgut / AP Голосование на муниципальных выборах в Боснии и Герцеговине, 6 октября 2024 года

Фото: Armin Durgut / AP

Решение боснийского Центризбиркома о назначении выборов нового президента Республики Сербской ожидается 27 или 28 августа. Как сообщила 25 августа глава ЦИКа Ирена Хаджиабдич, «подготовка к проведению этих выборов идет интенсивно».

Ожидаемый указ ЦИКа станет логичным следствием его же недавнего решения об аннулировании президентского мандата главы РС Милорада Додика. Это решение было принято на основании вердикта Суда Боснии, приговорившего президента РС к году тюремного заключения и шестилетнему запрету на политическую деятельность по обвинению в подрыве государственного строя. От тюрьмы господин Додик откупился, уплатив около €18 тыс. в боснийский госбюджет, чем, по сути, сам же признал судебное решение и во второй его части — об отлучении от политики.

Тем не менее добровольно покидать пост президента Милорад Додик отказывается.

В преддверии ожидаемого указа ЦИКа он инициировал принятие парламентом РС решения о проведении 25 октября референдума, где населению республики предлагается высказаться относительно решений центральных органов власти Боснии по президенту РС. Вопрос на референдуме сформулирован так, что не оставляет сомнений в его исходе: «Согласны ли вы с решениями неизбранного иностранца Кристиана Шмидта (высокий представитель мирового сообщества в Боснии, выполняющий функции внешнего управляющего.— “Ъ”), с вердиктами неконституционного Суда Боснии против президента РС, а также с решением ЦИКа об аннулировании мандата президента РС Милорада Додика?»

Но даже не дожидаясь исхода референдума, депутаты «отвергли» решения и Суда Боснии, и ЦИКа. Они также «призвали Милорада Додика продолжать исполнять функцию президента РС», высказались против выборов нового президента и предупредили, что «любое сотрудничество с ЦИК Боснии по этому вопросу является уголовно наказуемым деянием». Наконец, депутаты поручили руководству парламента подготовить проект резолюции «О самоопределении народа РС», которую предполагается утвердить на еще одном референдуме.

Одновременно руководство РС попыталось заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа.

25 августа член Президиума (коллективного президента) Боснии от РС Желька Цвиянович предложила номинировать нынешнего американского президента на Нобелевскую премию мира. «Эту номинацию Дональд Трамп заслужил, поскольку своей дипломатической активностью и личным авторитетом добился результатов, которые оставили значительный след в международных отношениях и способствовали стабилизации многочисленных мировых кризисов»,— мотивировала представитель РС свое предложение, забыв на время, что сама находится в санкционном списке США за подрыв Дейтонских соглашений, инициаторами которых выступили как раз американцы. Впрочем, двое остальных членов президиума — Желько Комшич и Денис Бечирович инициативу коллеги не поддержали, отказавшись даже рассматривать ее.

Да и власти Боснии заранее объявили о непризнании референдума в РС. Боснийские же эксперты прогнозируют, что без выборов нового президента, который назначит нового премьера, Республику Сербскую ожидает паралич власти. «РС грозит полный распад системы»,— предупредил профессор Сараевского университета Энвер Казаз.

По мнению экспертов, это неизбежно затронет и всю Боснию, где в последние месяцы представители РС и так блокировали многие важные решения. В результате Евросоюз уже урезал на 10% предназначенный Боснии План роста для Балкан на €1 млрд и предупредил, что даже этой усеченной суммы боснийцы могут не получить.

Геннадий Сысоев